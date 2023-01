Massimo Coda può tornare al Benevento. Come spiegato dal quotidiano Mattino, l'attaccante del Genoa sta infatti spingendo per tornare in Campania e avrebbe incaricato il procuratore di avviare un discorso con la sua ex squadra, alla quale ha già dato la sua disponibilità. Per lasciarlo partire, i rossoblù chiedono 1,5 milioni di euro, la cifra investita in estate.