La fumata, attesa per oggi, è arrivata puntuale ed è di colore bianco. Il Genoa, dove qualche ora di riflessione, pare aver accettato la proposta della Sampdoria per il trasferimento in blucerchiato di Massimo Coda.



Una trattativa lampo, decollata e definita nel giro di un paio di giorni, che ha permesso alle due dirigenze di trovare l'intesa per il trasferimento del 34enne attaccante campano sull'altra sponda del Bisagno.



A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, secondo Sky Sport l'operazione dovrebbe avvenire a titolo definitivo e non temporaneo, con i blucerchiati che verserebbero nelle casse rossoblù circa un milione di euro.



Coda era arrivato al Genoa dal Lecce la scorsa estate, pagato 1,5 milioni di euro. In tasca il doppio titolo di capocannoniere di Serie B conquistato con i salentini e l'anno prima con il Benevento. In rossoblù, tuttavia, l'attuale bomber più prolifico di sempre in cadetteria tra quelli ancora in attività non è riuscito a rispettare a pieno le aspettative, siglando 10 gol di cui ben sei su rigore.