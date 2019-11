Nelle prime cinque partite che hanno visto Thiago Motta alla guida del Genoa le sorprese nella formazione iniziale sono sempre state una costante.



Non è quindi da escludere che anche questa sera contro il Torino il tecnico italo-brasiliano adotti qualche soluzione inaspettata, magari rispolverando giocatori da tempo lasciati In naftalina, in luogo di altri ritenuti solitamente titolari. Uno di questi, più per necessità che per convinzione, dovrebbe essere Davide Biraschi, pronto a subentrare all'acciaccato Zapata al centro della difesa al fianco di Romero. Con la mancata convocazione di El Yamiq l'unico altro centrale di ruolo resta Goldaniga, che tuttavia appare in svantaggio rispetto al difensore laziale. Una terza via potrebbe poi essere quella di arretrare Radovanovic nel pacchetto arretrato, soluzione già adottata in altre gare, per esempio contro il Brescia quando però lo schema difensivo rossoblù prevedeva tre elementi. Più semplice il discorso sulle fasce, dove Criscito a sinistra e Giglione a destra non dovrebbero aver concorrenti.



L'altra defezione di giornata, quella di Lerager, dovrebbe regalare una nuova maglia da titolare a Cassata, con il rientrante Schone e il confermato Sturaro a completare il reparto.



Un grande dubbio riguarda infine il centravanti. Pinamonti ha deluso parecchio le aspettative riposte su di lui ad inizio stagione, come dimostrano le sole due reti segnate fin qui. Ora che alle sue spalle scalpita il redivivo Favilli, un avvicendamento tra i due giovani attaccanti appare un'ipotesi più che plausibile. Chiunque sia la punta di riferimento, a sostenerla ci saranno Pandev da una parte e Agudelo dall'altra.