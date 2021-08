Colpo a centrocampo per il Genoa che con un vero e proprio blitz di mercato si è aggiudicato le prestazioni del 27enne francese Abdoulaye Touré.



Mediano di rottura dal fisico roccioso, il neorossoblù ha trascorso l'intera carriera nel Nantes, squadra della sua città natale con la quale dopo aver fatto la trafila delle giovanili ha vestito la maglia in 162 gare ufficiali, siglando 9 reti.



Secondo Sky Sport il giocatore arriverà a Genova a titolo definitivo firmando un contratto per i prossimi tre anni. Al Nantes verrà corrisposto un indennizzo di 3,5 milioni di euro.