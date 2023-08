Il colpo per sistemare il centrocampo del Genoa è in arrivo.



Dalla Turchia rimbalza sempre più forte la notizia dell'intesa ormai raggiunta tra il Grifone e il Fenerbahce per lo sbarco in rossoblù del mediano portoghese Miguel Crespo. Il 26enne nato in Francia e con il contratto in scadenza a giugno 2024 arriverà in Liguria a titolo definitivo per tre milioni di euro.



La giornata delle visite mediche e della successiva firma sul nuovo contratto potrebbe essere già quella di domani.