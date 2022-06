Il Genoa ha scelto: Massimo Coda, direttamente dal Lecce neopromosso, è il bomber che avrà il compito di riportare il Grifone in Serie A. Capocannoniere dell'ultimo campionato cadetto con 20 centri, Coda ha realizzato finora 101 reti in Serie B. Un bottino destinato a crescere: il bomber all time della B, Stefan Schwoch, autore di 135 gol, è nel mirino.



USATO SICURO - Coda, 33 anni, sarà il terzo colpo della campagna acquisti estiva del Genoa, dopo il centrocampista austriaco Ilsanker ed il portiere spagnolo Martinez. I rossoblù e l'attaccante ex Benevento hanno trovato l'accordo sulla base di un triennale da circa un milione a stagione: ai salentini andranno 1,5 milioni di euro. Si attende l'ufficialità.