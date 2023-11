Potrebbe essere un nazionale belga il prossimo colpo di mercato del Genoa.

Secondo la stampa turca il club rossoblù starebbe pensando a Michy Batshuayi per rafforzare il proprio reparto offensivo nella prossima sessione di gennaio.



Centravanti roccioso e molto forte fisicamente, Batshuayi attualmente gioca per il Fenerbahce dopo aver vestito in passato le maglie tra le altre di Marsiglia, Borussia Dortmund, Valencia e Chelsea. Il suo contratto con il club di Istanbul è però in scadenza il prossimo giugno, circostanza che gli permetterebbe di liberarsi già a gennaio a un prezzo d'occasione. Il Fenerbahce tuttavia non pare intenzionato ad accontentarsi di meno di 7 milioni di euro.



Con il Belgio Batshuayi vanta numeri impressionanti. Malgrado la presenza di Romelu Lukaku ne abbia limitato l'ascesa, con i Diavoli Rossi ha finora collezionato 53 presenze e 27 reti, andando in gol praticamente una volta ogni due gare. Ha inoltre preso parte alle ultime due edizioni dei mondiali, segnando una rete in entrambe le rassegne, e a quelle degli Europei.