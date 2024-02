Genoa, colpo in prospettiva: preso un giovane fantasista svedese

Si allarga la già folta colonia di giocatori del Genoa provenienti dal Nord Europa.



L'ultimo acquisto del Grifone, messo a segno nelle scorse ore, è in realtà un colpo in prospettiva. Il club rossoblù ha infatti prelevato dall'Halmstad il giovane fantasista classe 2006 Vincent Gunnar Johansson.



Il neo-maggiorenne svedese si aggregherà alla formazione Under 18 del Genoa allenata da Gennaro Ruotolo.