Genoa, colpo Vitinha: formula e cifre. Malinovskyi, novità per il riscatto

F. Albrizio e D. Longo

Un nuovo centravanti per il Genoa di Gilardino: è in chiusura l'operazione Vitor Manuel Carvalho Oliveira, meglio noto come Vitinha. Ultimi dettagli con il Marsiglia, ma l'attaccante portoghese è atteso nel capoluogo ligure già nella giornata di domani, martedì 30 gennaio, per sostenere le visite mediche e firmare con il Grifone.



I DETTAGLI - Nelle scorse ore era arrivata la conferma del presidente dell'OM Pablo Longoria: "È difficile imporsi all'OM quando sei un attaccante. È vero che stiamo discutendo con il Genoa, ci sono colloqui in corso". Nel frattempo, le due società hanno raggiunto l'intesa: Vitinha arriva a Genova in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoblù, fissato a 25 milioni di euro. Solo un anno fa, il Marsiglia aveva acquistato l'attaccante classe 2000 dal Braga per oltre 30 milioni di euro.



MALINOVSKYI - Parallelamente ai discorsi per Vitinha, poi, il Genoa ha ottenuto dal Marsiglia la disponibilità a rimodellare al ribasso la cifra per il riscatto di Ruslan Malinovksyi, inizialmente fissato a 10 milioni di euro.