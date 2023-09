E sono otto! Con l'acquisizione del pacchetto di maggioranza dell'Everton, divenuta ufficiale in mattinata, cresce ancora la già ampia presenza della 777 Partners nel mondo del calcio.

La holding americana che da quasi due anni è proprietaria del Genoa con questa acquisizione entra ora anche in Premier League, aumentando la propria presenza nei principali campionati europei.



Un cammino lungo quello intrapreso da Steven Pasko e Josh Wander nell'universo calcistico, cominciato un po' in sordina nel 2018 con l'acquisizione del 5% delle quote societarie del Siviglia. Un piccolo passo a cui è però seguito il grande salto, avvenuto tre anni più tardi con l'acquisto dell'intero pacchetto azionario del Genoa. Da lì in poi la holding con sede a Miami non si è più fermata. Dopo aver piantato la propria bandiera in Spagna e Italia, gli americani hanno fatto altrettanto in Brasile, Belgio e Francia, prelevando nel giro di poche settimane ad inizio 2022 Vasco da Gama, Standard Liegi e Red Star Paris. Nell'ottobre successivo è toccato all'Australia e al Victory Melbourne entrare a far parte della grande famiglia 777, allargatosi ancora lo scorso marzo con il prelievo dei due terzi delle quote azionarie dell'Hertha Berlino. Ora lo sbarco in Premier League, con il prelievo dei Toffees.



In totale fanno otto club (ai quali si deve aggiungere anche la squadra di basket del London Lions) distribuiti in altrettanti paesi e suddivisi in tre continenti. Un vero e proprio giro del mondo calcistico che tuttavia promette di non fermarsi qui.