24ª GIORNATA

25ª GIORNATA

26ª GIORNATA

27ª GIORNATA

La Lega Serie A ha ufficializzato giorni, orari e trasmissione televisiva dei turni di campionato compresi tra la 24^ e la 27^ giornata. Gare che vedranno il Genoa impegnato sempre in collocazioni differenti.Si inizia questa domenica con la sfida interna contro l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini, in programma a Marassi a partire dalle ore 18. Si prosegue sabato 17 quando, alle 15, il Grifone sarà ospite al Diego Armando Maradona del Napoli campione d'Italia. Nel 26° turno i rossoblù saranno nuovamente in campo al sabato, ma questa volta alle 20:45. Avversario al Luigi Ferraris l'Udinese. Stesso orario della sfida in casa della capolista Inter, programmata però lunedì 4 marzo.Questo il riepilogo delle sfide che attendono la squadra di Alberto Gilardino nel prossimo mese:Domenica 11 Febbraio, h. 18.00(DAZN)Sabato 17 Febbraio, h. 15.00(DAZN)Sabato 24 Febbraio, h. 20.45(DAZN e SKY)Lunedì 4 Marzo, h. 20.45(DAZN e SKY)