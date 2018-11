Almeno per una domenica l'ascia di guerra dissotterrata di recente dai tifosi del Genoa nei confronti della società verrà riposta in un angolo. Potenza del derby. Potenza di una gara che non può essere una partita con le altre.Ed è proprio questo il motivo che ha spinto la parte organizzata della tifoseria rossoblù, quella che aderisce alle sigle Ultrà Genoa CFC e Gradinata Nord 1893, a chiamare a raccolta tutti i cuori genoani alla vigilia della stracittadina di domenica sera, lasciando per una volta da parte le contestazioni: "Sabato 24 novembre alle ore 14 - si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio -i, mal di pancia e polemiche e pensiamo solo a dare la carica ai ragazzi, facendo capire che il giorno dopo saremo con loro per 90 minuti e oltre e che quando alzeranno gli occhi verso la Nord potranno capire che se sapranno lottare come veri Grifoni, saremo sempre con loro. Un ormai lontano 25 novembre un pezzo di storia è già stata scritta. Riscriviamola tutti assieme, come solo i GENOANI sanno fare".Il riferimento finale del comunicato è al derby d'andata della stagione 1990-91 quando i rossoblù sconfissero i futuri campioni d'Italia anche grazie ad una punizione-bomba di Claudio Branco diventata iconica.