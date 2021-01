Se il campionato finisse adesso sarebbe salvo: il panorama del Genoa, a dir poco fosco fino a qualche settimana fa, si è parzialmente illuminato con l’arrivo di Ballardini, che per Preziosi è divenuto ormai la classica mossa della disperazione. Due vittorie e un pareggio in quattro partite sono un bilancio insperato, se ne sono accorti anche i bookmaker, che hanno corretto al rialzo l’outlook del Grifone. Per esempio, sul sito la quota retrocessione è passata dall’1,95 dell’ultimo periodo Maran (solo il Crotone era messo peggio) al 2,50 attuale. Il calendario però non aiuta i rossoblù, che in questa fase di possibile riemersione vanno domenica a Bergamo in casa della terribile Atalanta, che nel 2021 ha macinato qualsiasi avversario. Le quote sono eloquenti: il successo nerazzurro vale solo 1,23, quota più bassa dell’intero turno di Serie A. Il pareggio sale a 6,40, la vittoria genoana è un’impresa da 10,90. Da brividi anche la bassissima quota dell’Over, a 1,37. Segno che i bookmaker prevedono una gara con molti gol, e viste le abitudini dell’Atalanta (15 reti nelle ultime 4 partite, Coppa Italia compresa) è tutt’altro che un buon auspicio per i rossoblù.