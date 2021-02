Cinque clean sheet in otto partite: nel 2021 la porta del Genoa è stata la meno battuta di tutta la Serie A, con appena quattro palloni raccolti da Mattia Perin alle sue spalle. Un dato che riflette la solidità difensiva raggiunta dal Grifone con l'avvento in panchina di Davide Ballardini e che permettere al Genoa di guadagnarsi non solo il primato italiano di squadra meno battuta dell'anno in corso ma che la proietta anche nell'Olimpo europeo delle compagini più difficilmente perforabili.



Dall'inizio dell'anno, come sottolinea oggi il sito ufficiale del club rossoblù, soltanto il Lille in Francia e il Manchester City in Inghilterra hanno saputo tenere la propria rete inviolata in più occasioni. I primi ci sono riusciti in sei partite, i secondi addirittura in sette.