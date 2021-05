Fiducia in Goran Pandev. Sembra essere questa la bussola alla quale intende affidarsi questa sera Davide Ballardini per conquistare sul campo del Bologna importanti punti salvezza per il suo Genoa. Malgrado un'abbondanza di scelte è una prova quantomeno opaco fornita dal macedone domenica contro il Sassuolo, il tecnico ravennate sembra intenzionato questa sera a rinnovare la fiducia al numero 19 rossoblu fin dal primo minuto.



A fianco all'ex interista il favorito sembra essere Eldor Shomurodov, autore di due reti delle ultime tre uscite del Grifone, mentre Scamacca ancora una volta pare destinato a giocarsi le sue chance solo a gara in corso.



A centrocampo si rivedrà Kevin Strootman, con Behrami e Badelj a completare la zona. Sugli esterni agiranno Zappacosta a sinistra e con ogni probabilità Cassata a destra. In difesa, infine, davanti a Perin dovrebbe essere confermato il trio visto all'opera contro i neroverdi, ossia quello formato da Goldaniga, Zapata e Masiello.