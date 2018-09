Domenica pomeriggio in occasione della gara di campionato contro il Bologna, il Genoa scenderà in campo a Marassi con una maglia speciale. La formazione rossoblù vestirà infatti una casacca commemorativa per celebrare i 125 anni dalla sua fondazione. Una maglia storica, disegnata per l'occasione da Lotto, fornitore ufficiale del club più antico d'Italia, che già da qualche giorno è in vendita presso i Genoa Store.