Alla ricerca della prima partita da titolare.



A più di un anno di distanza dal suo approdo al Genoa, Andrea Favilli non è ancora riuscito a guadagnarsi neppure una volta un posto nell'undici iniziale rossoblù in una gara di campionato. Complici gli innumerevoli infortuni che l'hanno tormentato nel recente passato, i sei gettoni di presenza fin qui collezionati dall'attaccante pisano sono infatti stati tutti raccolti a gara in corso durante lo scorso torneo.



Ora però per l'ex punta dell'Ascoli potrebbe essere finalmente è scoccata l'ora X. Contro il Cagliari domani sera Aurelio Andreazzoli potrebbe proporre qualche modifica alla formazione titolare mandata in campo sempre uguale nei primi tre turni di campionato. E uno dei cambi potrebbe riguardare proprio l'attacco con Favilli candidato a sostituire il collega Pinamonti.



Un'occasione dal primo minuto che permetterebbe alla giovane punta di mettersi in luce, magari replicando quanto di buono fatto vedere nell'amichevole di due settimane fa contro l'Entella, quando fu protagonista assoluto del match segnando i due gol rossoblù.