Altra partita, altro modulo. Contro il Chievo domenica pomeriggio Cesare Prandelli potrebbe cambiare ancora una volta l'assetto tattico iniziale del suo Genoa.



Deluso dalle risposte arrivate dal 4-3-3 mostrato nel primo tempo con la Lazio, l'allenatore bresciano sarebbe intenzionato a riproporre al Bentegodi quel 4-3-1-2 visto nel secondo tempo della gara con i biancocelesti. A farne le spese sarebbe Darko Lazovic, apparso in calo di forma dopo alcune convincenti prestazioni. Al suo posto verrebbe inserito Daniel Bessa, che agirebbe come trequartista alle spalle del duo composto da Sanabria e Kouame.



Poco o nulla cambierebbe invece a centrocampo, dove l'unico ballottaggio potrebbe prevedere l'inserimento di Veloso in cabina di regia al posto dell'ex di turno Radovanovic, con Rolon e Lerager a completare il reparto. Confermatissimo infine il pacchetto arretrato, ancora una volta composto da Biraschi e Criscito sulle fasce con Zukanovic e Romero ad agire per vie centrali davanti a Radu.