La cura Gilardino sta dando i frutti sperati ad unche con l'approdo al suo timone del tecnico piemonteseSe l'apporto dell'ex centravanti di Milan e Fiorentina è evidente soprattutto in fase difensiva, con lae rimasta totalmente inviolata in ben dieci partite, tra cui le ultime quattro, non da meno sembra essere la svolta data in zona gol.Più che la somma delle reti segnate dai rossoblù, venti, per una media di poco inferiore al gol e mezza a partita, a sorprendere èL'ultimo grifone ad andare in gol con Gilardino in panchina è stato ieri, decisivo con la sua zampata nel regalare i tre punti contro la Ternana. Il regista croato ha così imitato altri otto compagni che prima di lui aveva fatto alzare le braccia al cielo al Gila. E se nelle prime partite con il violinista alla guida ad esultare erano stati soltanto gli attaccanti,nello specifico, con il passare delle settimane la verve realizzativa del Grifone si è estesa anche alle altre zone del campo, come testimoniano i sei gol complessivamente messi a segno dal centrocampistae dai difensori. Gol che se sommati alla già citata prodezza di Badelj raccontano come più di un terzo delle reti genoane arrivino da reparti che non siano quello più avanzatoDa sottolineare infine come molte di queste reti sono state realizzate da subentranti, ad ulteriore dimostrazione di come laPer la guida del suo direttore.Di seguito la gallery con i nove volti festanti del Grifone e il numero di reti siglati da ognuno sotto la gestione Gilardino