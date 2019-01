Scelte ridotte all'osso, almeno a centrocampo, per Cesare Prandelli in vista dell'incontro di lunedì pomeriggio contro il Milan.



Nel corso del primo allenamento tenuto ieri a Pegli dopo il mini ritiro invernale di Murcia, l'allenatore del Genoa ha infatti dovuto rinunciare agli acciaccati Oscar Hiljemark e Sandro. Sia il brasiliano che lo svedese salteranno quindi la partita di campionato contro i rossoneri, limitando sensibilmente le alternative in linea mediana a disposizione del di Orzinuovi. Prandelli, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Piatek, sempre che nel frattempo il polacco non cambi casacca, potrà però contare sui rientri di Mazzitelli e Gunter.