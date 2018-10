Potrebbe avvenire proprio in quello che fino a qualche mese fa è stato il suo stadio il debutto di Lisandro Lopez con la maglia del Genoa.



L'ex centrale difensivo dell'Inter, prelevato questa estate dal Benfica, è ancora a secco di presenze con il Grifone a causa dei vari infortuni dei quali accaduto vittima in questo inizio di stagione.



Mercoledì sera però , nel recupero dell'incontro con il Milan non disputato lo scorso 18 agosto, Ivan Juric dovrà fare a meno degli argentini Spolli e Romero, fuori causa rispettivamente per infortunio e squalifica. Possibile quindi che possa essere proprio Lopez a guidare la retroguardia rossoblù. Ipotesi comunque non del tutto scontata dal momento che tale ruolo potrebbe essere affidato anche al già collaudato Koray Gunter.



in caso di impiego per Lopez si tratterebbe della seconda apparizione a San Siro dal momento che nel suo semestre con l'Inter colleziono appena un tempo, il secondo, nella gara dello scorso febbraio contro il Bologna.