Sarà un Genoa molto simile a quello visto all'opera domenica contro la Juventus quello che questa sera tenterà di fermare la corsa della capolista Milan.



Al cospetto dei rossoneri la formazione di Maran ripartirà infatti dal 4-4-2, utilizzando molti degli uomini visti all'opera dal primo minuto tre giorni fa contro i campioni d'Italia.



POCHI DUBBI - Una delle poche incertezze riguardo all'undici iniziale del Grifone sembrerebbe essere quello di chi schierare in attacco al fianco di Scamacca, con Shomurodov in ballottaggio con Pjaca per la maglia da titolare. L'altra incertezza è a centrocampo dove Ghiglione potrebbe rilevare Lerager lungo la corsia di destra. Confermati invece gli altri tre componenti della linea mediana, con Rovella e Radovanovic ad agire per vie centrali, data la non ancora perfetta condizione fisica del rientrante Badelj, e Sturaro spostato sulla sinistra con compiti da incursore.



BLOCCO ARRETRATO - Nessuna modifica, infine, neppure in difesa, reparto composto esclusivamente da giocatori italiani. A comporre la linea a quattro davanti a Perin saranno Goldaniga e Pellegrini sugli esterni con Bani e Masiello al centro.