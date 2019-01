Anno nuovo, Genoa nuovo. Un po' per scelta un po' per necessità il primo Grifone del 2019 sarà molto diverso da quello visto all'opera sul finire del 2018.



Questo pomeriggio alle 15 contro il Milan Cesare Prandelli varerà infatti una formazione praticamente inedita, sia nel modulo che negli uomini. Come preannunciato prima della sosta il tecnico di Orzinuovi ha approfittato della pausa invernale per abbandonare la tradizionale linea difensiva a 3 che da anni contraddistingue i rossoblù in luogo di una retroguardia con quattro elementi, della quale dovrebbero far parte Pereira a destra, Criscito a sinistra, Biraschi e Romero in mezzo. Via dunque il 3-5-2, finora unica vera costante di questa prima parte di stagione, e dentro il 4-4-2, con la variante legata al posizionamento dei centrocampisti. Proprio il reparto mediano è quello in cui Prandelli avrà meno margini di scelta. Sandro, Hiljemark e Mazzitelli sono tutti ai box per guai fisici di lieve entità mentre Omeonga è stato ceduto lo scorso venerdì in Scozia. L'allenatore bresciano si trova così con gli uomini praticamente contati potendo contare sui soli Rolon, Bessa e Veloso. Saranno probabilmente i primi due, spalleggiati ai lati da Lazovic a sinistra e Romolo a destra a comporre la linea centrale rossoblù.



Novità infine anche in attacco dove l'assenza per squalifica di Piatek, peraltro destinato nel giro delle prossime ore a vestire proprio la maglia rossonera, concederà a Favilli di mettersi finalmente in luce, formando un tandem giovanissimo con l'insostituibile Kouamé. Attenzione però a Goran Pandev che a sorpresa l'ex CT potrebbe schierare al posto del centravanti pisano.