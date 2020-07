Due gol in 27 turni, tre nei successivi tre.Il post-lockdown sta facendo decisamente bene adche con il ritorno in campo dopo la lunga pausa forzata sembra essere finalmente diventato il bomber a cui il Genoa può affidare le proprie speranza di salvezza.Dal punto di vista prettamente tattico sue prestazioni, a dir la verità, non sembrano essere migliorate molto rispetto a qualche mese fa. Ma siccome gli attaccanti si giudicano soprattutto dal numero di volte in cui compaiono sul tabellino, non si può non parlare di rinascita per l'ex Inter. Una rinascita soprattutto mentale, come dimostra il coraggio avuto domenica sera ad Udine nell'incaricarsi della trasformazione di un rigore dal peso specifico enorme quando il 90° era già passato da 7 minuti. Rigore per la cronaca inizialmente sbagliato, ma ciò che più conta è la mancanza di timore avuta da un ragazzo che non può certo avere nell'esperienza la sua dote migliore. Insomma, già il presentarsi sul dischetto è stato un bel segnale di maturità fornito dal ragazzo ai suoi detrattori.Per capire se la sua trasformazione dal brutto anatroccolo visto all'opera nella prima parte di stagione al bel cigno degli ultimi dieci giorni sarà definitiva dovremmo comunque attendere ancora altre prove. Nel frattempo Davide Nicola, alla disperata ricerca di punti pesanti, pare intenzionato a sfruttare la sua ritrovata vena realizzativa confermandogli piena fiducia per cercare l'impresa questa sera contro il Napoli. Con i partenopei Pinamonti sembra destinato ad un ruolo da titolare, con uno tra Sanabria e Pandev a fargli da spalla.Al centro di quotidiane voci di mercato, l'arciere di Cles dovrà dimostrare non solo di essere il giocatore dall'avvenire assicurato che in molti gli vaticinano ma deve anche riuscire a non lasciarsi distrarre dagli immancabili rumors estivi. In un periodo dell'anno in cui, in condizioni normali, si svolgerebbe gli esami di maturità,