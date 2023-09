Ancora un po' di pazienza. E' ciò ci cui dovranno munirsi Junior Messias e i tifosi del Genoa.



L'esordio dell'ex trequartista del Milan in maglia rossoblù pare infatti destinato a essere ancora rimandato. Dopo essere finalmente riuscito ad allenarsi con i suoi nuovi compagni per la prima volta dal suo sbarco sotto alla Lanterna, risalente ormai a un mese fa, il brasiliano (e mister Gilardino con lui) sperava di poter fare il proprio debutto con il Grifone nel difficile impegno di sabato sera contro il Napoli. Medici e staff sanitario, tuttavia, consigliano prudenza. Il guaio muscolare accusato da Messias nell'amichevole di luglio contro il Real Madrid è ormai alle spalle ma le percentuali di ricaduta, soprattutto in una fase di inizio stagione e con una scarsa preparazione estiva alle spalle, non sono trascurabili.



Meglio dunque pazientare ancora un po' ed essere certi di poter disporre di un giocatore pienamente ristabilito piuttosto che gettarlo nella mischia subito correndo il rischio di incappare in un danno ancora maggiore.