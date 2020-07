Mimmo Criscito è pronto a tornare in campo.

Dopo aver saltato tre gare a causa dell'edema muscolare provocatosi contro il Parma due settimane fa, il capitano del Genoa è stato inserito da Davide Nicola nell'elenco dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Napoli.



Un recupero importante quello del numero 4 rossoblù che al cospetto della squadra per cui tifava da bambino potrebbe essere schierato titolare, tornando a vestire i panni di esterno sinistro del centrocampo genoano.

D'altronde in quel ruolo Nicola ha scelte ridotte al minimo. Pajac è ormai praticamente fuori rosa mentre Ankersen, tornato a disposizione dopo un paio di turni di riposo, non appare ancora nella condizione ideale per essere mandato in campo dal primo minuto. Le altre soluzioni, ossia quelle di adattare qualcuno in una posizione non propria come avvenuto nelle ultime gare con Ghiglione, Sturaro e Cassata, non hanno poi portato i frutti sperati.



E allora pare inevitabile che sia il capitano a stringere i denti e a rispondere 'presente' alla chiamata del Grifone.