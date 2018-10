L'infortunio alla mano, con relativa operazione chirurgica per ridurne la frattura eseguita ieri, occorsa a Davide Biraschi costringerà con ogni probabilità il difensore romano a saltare la sfida in programma domenica a Marassi contro il Parma.



Un'eventualità che priverebbe Davide Ballardini di colui che finora è stato probabilmente il suo miglior difensore in questo avvio di stagione. Per sostituirlo il tecnico romagnolo sembra intenzionato a rispolverare il tedesco Koray Gunter, retrocesso in panchina nelle ultime due gare dopo la negativa prestazione in casa della Lazio di 10 giorni fa.



La duttilità dell'ex difensore del Galatasaray ma anche l'intenzione di Ballardini di rilanciarlo dopo il deludente pomeriggio dell'Olimpico lo fanno passare in pole position rispetto agli altri colleghi di reparto tra coloro che dovrebbero costituire il trio difensivo completato dagli insostituibili Spolli e Criscito.



Con Lisandro Lopez ancora fermo ai box e Cristian Romero che di fatto non ha mai visto il campo, l'unica altra alternativa sarebbe adattare Zukanovic, solitamente impiegato sul centro-sinistra , sul fronte opposto. Una soluzione di ripiego che Ballardini non vorrebbe prendere in considerazione preferendo invece affidarsi alla classe e alla voglia di riscatto di Gunter.