nel primo impegno post-covid.Dopo oltre un mese di lavoro quotidiano e malgrado un organico mai così numeroso (tutti gli elementi sono disponibili con la sola eccezione di Ivan Radovanovic),. Pochi i dubbi della vigilia circa la formazione da opporre agli emiliani. A cominciare dal modulo, quelormai marchio di fabbrica dei rossoblù da diversi anni.A proteggereci penseranno i tre pilastri della retroguardia,verrà avanzato di qualche metro, agendo come esterno di sinistra con compiti prevalentemente contenitivi. A contendersi la titolarità sull'altra fascia sono inveceDall'impiego di uno o dell'altro dipenderà molto dell'atteggiamento rossoblù. Il primo garantirebbe infatti più copertura, il secondo maggior spinta offensiva.Un ballottaggio lo si prevede anche in mezzo al campo. Conin cabina di regia ea guardargli le spalle al suo fianco sul centrosinistra, resta ancora da capire chi sarà la mezzala destra. Il favorito appare, autore di due reti negli ultimi due impegni prima della pausa. Ma attenzione anche ache con l'esperienza e il dinamismo che lo contraddistinguono potrebbe risultare una carta importante nel fronteggiare il buon possesso palla parmense., anche se non tutti con le medesime possibilità di partire dal primo minuto. Se Mattia Destro appare la scelta meno probabile,, viceversa, sembra essere quello con maggiori credenziali da titolare. Con l'arrivo del nuovo tecnico il paraguaiano ha subito una metamorfosi inaspettata e difficilmente Nicola farà a meno di lui. Resta da capire chi sarà il suo partner d'attacco. Con il Milan, 107 giorni fa, la scelta ricadde su, che ricambiò la fiducia con la rete del raddoppio rossoblù. Un tandem, quello composto dal sudamericano e dal macedone, apprezzato dal primo minuto già nella vittoriosa trasferta di Bologna di metà febbraio e un mese prima anche in quella sfortunata di Verona. A Marassi, però, i due sono partiti assieme solo contro il Sassuolo, nella prima uscita della gestione Nicola. Più facile ipotizzare, quindi, che al fianco di Sanabria possa agirecon Pandev e pure il redivivo Iago Falque pronti a subentrare a gara in corso.