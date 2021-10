Come promesso un paio di settimane fa, all'indomani del loro insediamento in società, i nuovi proprietari del Genoa riserveranno alcuni biglietti omaggio per assistere alla gara di campionato tra il aGrifone e il Sassuolo in programma a Marassi domenica 17 ottobre.



L'iniziativa che contro il Verona riguardò tutto lo stadio questa volta sarà riservata soltanto a coloro che avevano già preventivamente acquistato i tagliandi proprio in previsione della sfida contro gli scaligeri.



A partire da questa mattina ore 10 e fino alle 19 di domenica i paganti di Genoa-Verona potranno essere indennizzati ottenendo un biglietto gratis per la prossima partita interna dei rossoblù. I canali d'acquisto restano quelli tradizionali, nelle ricevitorie o on-line.