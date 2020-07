Con i suoi gol e la sua classe sta provando a trascinare il Genoa verso l'ennesima, faticosa, salvezza. Ma proprio nel momento cruciale della stagione, con il Grifone atteso nel giro di sette giorni da tre scontri che potrebbero rivelarsi decisivi per il suo avvenire,Il trequartista macedone è infatti uno dei cinque diffidati (gli altri sono Cassata, Ghiglione, Favilli e Zapata) della squadra che stasera scenderà in campo in casa del Torino. Inutile sottolineare comePandevUn'assenza che si rivelerebbe pesantissima per Davide Nicola e per un Grifone che senza il suo cannoniere stagionale ha evidenziato grandi difficoltà nel trovare la via della rete. Peraltro Pandev non conserva buoni ricordi nella gara d'andata con i salentini. Dopo aver siglato il momentaneo 1-0 ed essersi procurato il rigore del raddoppio, poi trasformato da Criscito, l'attaccante balcanico, con la sua squadra già in 10 uomini e nel frattempo raggiunta sul 2-2 dal Lecce, si fece cacciare dal campo a metà ripresa rimediato due gialli nel giro di quattro minuti e dovendo rinunciare alle successive partite contro Sampdoria ed Inter.. L'ultimo cartellino giallo Pandev l'ha infatti collezionato il 12 gennaio scorso, in occasione della sfida persa per 2-1 in casa del Verona e valida per l'ultimo turno d'andata di Serie A. Da allora il quasi 36enne di Strumica è sceso in campo in tutte le partite giocate dal Genoa, eccezion fatta per quella con l'Atalanta, segnando cinque reti ma riuscendo a non finire mai nel taccuino dei cattivi.