Più per necessità che per una reale volontà tattica il Genoa che questa sera sfiderà il Torino partirà ancora una volta con la difesa a quattro. D'altronde là dietro per Davide Ballardini le scelte sono pressoché obbligate, viste le solite innumerevoli assenze a cui deve far fronte il tecnico ravennate.



Dopo il buon debutto contro il Sassuolo, al centro del reparto arretrato davanti al grande ex Salvatore Sirigu Johan Vasquez va verso la conferma. Al suo fianco capitan Criscito, con i canterani Cambiaso e Ghiglione ad agire rispettivamente da terzino sinistro e destro. A centrocampo, nel 4-2-3-1 disegnato da Ballardini, potrebbe essere concesso un turno di riposo a un Milan Badelj apparso in calo di forma. Al suo posto potrebbe rivedersi il recuperato Stefano Sturaro, fuori da oltre un mese e mezzo, con il francese Touré a dargli manforte. Sulla trequarti Fares e Rovella appaiono sicuri della maglia da titolare, con Ekuban e Kallon a contendersi il terzo posto alle spalle dell'unica punta, il cannoniere Mattia Destro. Partirà ancora dalla panchina invece Felipe Caicedo, la cui condizione non è ancora al meglio dopo il lungo stop di inizio stagione. L'ecuadoriano è comunque pronto per entrare a gara in corso.