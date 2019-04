Non può essere un caso se nelle ultime tre reti realizzate dal Genoa, peraltro le uniche da due mesi a questa parte messo a segno dalla squadra di Prandelli, ci sia sempre lo zampino di Goran Pandev.



Nonostante le 36 primavere sulle spalle il fantasista macedone non sembra patire il peso dell'età, sfoderando giocate degni dei suoi anni migliori. Ne sanno qualcosa Juventus e Napoli, ultime vittime della classe di Goran il Terribile. Contro i bianconeri lo scorso 17 marzo il suo ingresso in campo nella ripresa ha letteralmente capovolto la gara. Pandev prima ha fornito il passaggio vincente a Sturaro per la rete che ha sbloccato l'incontro, poi si è messo in proprio chiudendo la sfida con un quarto d'ora d'anticipo rispetto al triplice fischio. Prodezze in parte ripetute anche domenica scorsa quando con un assist sontuoso ha permesso a Lazovic di certificare il prezioso 1-1 del San Paolo.



E pensare che fino a qualche settimana fa di lui nella rosa rossoblù si erano quasi perse le tracce. Ma il genio di Strumica in fondo è questo. Uno in grado di starsene in disparte senza fare polemiche, affidando al campo le proprie risposte non appena gliene viene data la possibilità.



In un'intervista di qualche settimana fa Pandev ha rivelato come il suo ultimo desiderio calcistico sia quello di portare la sua Macedonia agli europei del 2020. Per farlo deve però giocare ancora un altro anno e possibilmente vorrebbe farlo ancora con la maglia del club più antico d'Italia. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sembra essere un ostacolo. Anche perché rinunciare ad un Goran così sarebbe da folli...