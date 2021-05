Con una salvezza ormai matematicamente archiviata e con il terzo incontro da affrontare nel giro di sei giorni, il Genoa si approccia alla gara di domani pomeriggio con l'Atalanta con le intenzioni di dare spazio a chi in stagione ne ha avuto poco.



La sfida con gli orobici, lanciatissimi verso la conferma di un posto nell'Europa che conta, potrebbe quindi essere una prestigiosa passarella per molti giocatori rossoblù rimasti a riposo negli ultimi tempi. A cominciare da Jerome Onguené, oggetto misterioso dell'ultimo mercato invernale che potrebbe trovare una maglia da titolare in difesa per la prima volta in quattro mesi, lui che debuttò in Serie A proprio nella gara d'andata al Gewiss Stadium.



A centrocampo spazio potrebbero trovarlo due ex della sfida, entrambi arrivati in prestito in Liguria: il mediano Filippo Melegoni e l'esterno Lennart Czyborra, finiti ultimamente del dimenticatoio dopo una prima parte di stagione con diverse apparizioni anche dal primo minuto. Una chance infine potrebbe essere concessa anche a Manolo Portanova, giovane trequartista arrivato in inverno a Pegli dalla Juve nell'ambito dell'operazione Rovella ma rimasto ai margini della prima squadra, collezionando appena due finali di gara contro Napoli e Inter, oltre a molta panchina e a tanta tribuna.