La gara di questa sera alle 18 tra Genoa ed Entella, valida per il quarto turno di Coppa Italia, darà modo ad Ivan Juric di vedere all'opera alcuni di quei giocatori meno utilizzati fino ad oggi.



Anche in previsione della delicatissima sfida di domenica sera, sempre al Ferraris, contro la Spal il tecnico croato ha infatti intenzione di schierare un vero e proprio Genoa 2. A difendere i pali rossoblu si rivedrà Federico Marchetti mentre in difesa il reparto potrebbe essere composto da Gunter, Zukanovic e dal fin qui mai visto Lisandro Lopez.



Altri due esordi potrebbero poi avvenire anche a centrocampo con il serbo Lakicevic posizionato lungo la corsia sinistra e l'argentino Rolon piazzato in mezzo al fianco di Romulo, che salterà per squalifica la gara con la Spal. Qualche dubbio sulla corsia mancina dove a contendersi il posto saranno Lazovic e Pereira.



Il redivivo Medeiros dovrebbe poi vincere il ballottaggio con Pandev per il ruolo di trequartista mentre in attacco a fianco a Piatek, che cercherà di rimpolpare il proprio bottino personale di gol nella competizione dopo la quaterna rifilata ad agosto al Lecce, scenderà in campo Lapadula, complice anche l'assenza per squalifica di Favilli.