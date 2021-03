Non chiamatelo rincalzo e neppure sostituto. Edoardo Goldaniga per il Genoa attuale è qualcosa di più. Lo testimoniano le 18 presenze collezionate fin qui in stagione. Ma soprattutto la capacità di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Senza fare discriminazioni se l'impiego avviene dall'inizio o a gara in corso.



Il difensore lombardo è il classico giocatore che fa la fortuna e la gioia di molti allenatori. Uno di quelli che non si lamenta quando non gioca e che sa fare il suo dovere al meglio quando scende in campo. Ecco perché Davide Ballardini sa che quando uno dei tre moschettieri della sua difesa (il trio centenario composto da Masiello, Radovanovic e Criscito) deve marcare visita o tirare il fiato i problemi non esistono. Basta rivolgersi a Goldrake. Un soldato su cui puoi sempre fare affidamento.



Così avverrà anche domani sera quando contro l'Udinese, in una gara importantissima per i rossoblù, si dovrà fare a meno dello squalificato Masiello. E indovinate un po' chi ne prenderà il posto sul centrodestra della cerniera arretrata rossoblù?