Organico quasi al completo per Cesare Prandelli in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.



L'allenatore del Genoa, nella seduta atletica di questa mattina, ha infatti finalmente potuto contare nuovamente su tutti i reduci dagli impegni con le rispettive selezioni. L'unica eccezione è rappresentata da Toni Sanabria che soltanto nella tarda giornata di oggi rientrerà dalla California dove ieri era impegnato, pur senza scendere in campo, con il suo Paraguay contro il Messico.



La lunga trasvolata e le nove ore di fuso orario da smaltire nello spazio di un solo giorno e mezzo, indurranno con ogni probabilità Prandelli a rinunciare al suo numero 9 sabato pomeriggio con l'Udinese. Al suo posto, al centro dell'attacco rossoblù, dovrebbe giocare Kouamè con Pandev a fargli da spalla. Decisamente più basse le possibilità di vedere in campo dal primo minuto sia Lapadula, pur reduce dalla quaterna rifilata ieri in amichevole all'Arenzano, che il convalescente Favilli.