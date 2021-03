Brutte notizie in arrivo dalla giustizia sportiva per il Genoa.



La gara persa di misura ieri in casa della Roma ha lasciato come ulteriore eredità negativa anche un pesante bilancio disciplinare. Sia Andrea Masiello che Mattia Destro, due dei quattro diffidati rossoblù, sono infatti stati ammoniti nel corso della sfida con i giallorossi. Ciò significa che ambedue salteranno l'impegno di sabato sera contro l'Udinese. Un impegno delicato visto l'ottimo stato di forma dei friulani che cozza, viceversa, con l'evidente flessione accusata dai rossoblù nell'ultimo mese nel corso del quale Ballardini dovrà necessariamente fare a meno di due dei suoi titolarissimi di difesa ed attacco.