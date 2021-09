Non solo novità sul fronte tecnico e dirigenziale, il sempre più imminente passaggio di mano del Genoa, con Enrico Preziosi che nei prossimi giorni dovrebbe cedere la proprietà del club al gruppo 777 Partners, potrebbe portare importanti innovazioni anche sul fronte delle infrastrutture.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, il fondo americano avrebbe in programma un progetto di profonda riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris sulla stessa falsa riga di quanto già avvenuto a Siviglia, società di cui il 777 è azionista.

Nelle intenzioni dei nuovi proprietari non ci sarebbe quindi la possibilità di costruire un nuovo impianto ma di ridisegnare quello già esistente. Anche se bisognerebbe capire quale ruolo potrebbe avere in tal senso la Sampdoria, che gestisce il Ferraris in compartecipazione con il Grifone.



Un altro progetto infrastrutturale riguarderebbe poi la nascita del Genoa Village in quel di Cogoleto, su terreni già di proprietà del club. Un progetto di vecchia data mai decollato in cui troverebbe posto una vera e propria cittadella rossoblù.