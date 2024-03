Genoa, con la Juve è emergenza sugli esterni: Gilardino studia le soluzioni

Marco Tripodi

Archiviato il pirotecnico e amaro KO di sabato sera contro il Monza, il Genoa si proietta già al futuro mettendo nel mirino il prossimo impegno di campionato.



Dopo due giorni di pausa concessi da mister Alberto Gilardino ai propri giocatori, i rossoblù torneranno quest'oggi ad allenarsi presso il centro sportivo di Pegli. L'attenzione, come detto, si focalizzerà sulla Juventus squadra da affrontare domenica all'ora di pranzo all'Allianz Stadium.



Trasferta impegnativa, dunque per il Grifone, resa ancor più ardua dall'emergenza che rischia di presentarsi lungo le corsie esterne. Contro i bianconeri Gilardino dovrà infatti rinunciare certamente a Stefano Sabelli, pedina inamovibile nel suo scacchiere tattico ma indisponibile per squalifica nella trasferta torinese. Gara a cui non dovrebbe prendere parte neppure lo spagnolo Aaron Martin, già assente contro il Monza a causa di un problema muscolare. La speranza è quella che già da oggi il tecnico di Biella possa contare sul recupero di Ridgeciano Haps, pronto a rientrare in gruppo dopo diverse settimane di riposo forzato.



A questo punto l'unico laterale di ruolo certo di una maglia contro i bianconeri appare Deje Spence. L'anglo-giamaicano, arrivato in gennaio dal Tottenham nell'ambito dell'operazione che ha portato a Londra Radu Dragusin, finora non è ancora riuscito ad integrarsi alla perfezione nel gruppo rossoblù. Tuttavia già nella sfida con il Monza, subentrando nella ripresa, ha dato segnali incoraggianti che gli permettono di candidarsi ad un ruolo da titolare per la gara dello Stadium.



Non è tuttavia da escludere la possibilità che Gilardino decida di cambiare modulo tattico, passando dal canonico 352 ad una difesa a quattro che gli consenta di gestire al meglio i giocatori a sua disposizione.