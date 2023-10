Quattro settimane dopo l'infortunio di Udine che gli è costato le sfide a Milan e Atalanata, Mateo Retegui è finalmente pronto a riprendere il suo posto al centro dell'attacco del Genoa.



Domani sera contro la Salernitana il centravanti italo-argentino tornerà dunque ad essere il punto di riferimento avanzato della squadra di Alberto Gilardino. E la conferma è arrivato oggi in conferenza dallo stesso tecnico piemontese: "Mateo sta bene, ieri e oggi si è allenato regolarmente e dunque domani sarà della partita. Negli ultimi tre giorni l'ho visto in campo con il resto dei compagni e sta bene. E' rientrato in gruppo in maniera molto positiva. E anche le sue sensazioni per la gara con la Salernitana lo sono. Tuttavia devo ancora valutare che farlo partire dall'inizio. La possibilità c'è, ma non posso escludere neppure l’eventualità di mandarlo in campo a partita in corso”.