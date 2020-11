3-5-2: sembra questa l'intenzione tattica di Rolando Maran in vista del derby di Coppa Italia di questa sera. Contro la Sampdoria il tecnico del Genoa pare voler abbandonare il ricorso all'albero di Natale utilizzato senza troppa fortuna nelle scorse settimane, tornando al modulo delle origini.



Alla certezza pressoché definita sul sistema di gioco non corrisponde altrettanta sicurezza sui protagonisti destinati ad interpretarlo. Molti i ballottaggi in corso, in ogni reparto del campo. A cominciare dalla porta dove il forfait di Perin non scioglie i dubbi su chi tra Paleari e Marchetti ne rileverà il posto.



In difesa una delle poche certezze sembra essere il ritorno al centro di Zapata, con due tra Bani, Goldaniga e Masiello a spalleggiarlo. Sulle fasce Ghiglione sembra non avere rivali a destra mentre sulla corsia opposta Pellegrini appare in vantaggio su Czyborra. In mezzo tornerà Rovella, assente ad Udine per un problema gastro-intestinale, con Behrami e Parigini possibili vicini. Infine in avanti turno di riposo per Pandev e fiducia rinnovata in Scamacca, già a segno nel derby di campionato di inizio mese. Ad affiancarlo l'uzbeko Shomurodov.