E' una gara delicatissima quella che questa sera al Mazza di Ferrara attende il Genoa di Thiago Motta nel posticipo del 13° turno di Serie A.



In casa della Spal il tecnico rossoblù andrà con il dichiarato intento di far propria l'intera posta in palio e lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. Per riuscirci l'italobrasiliano si affiderà, come sempre, ad una formazione molto offensiva, nella quale però non figurerà l'infortunato Christian Kouame, per il quale la stagione è ormai già praticamente conclusa.



E proprio su chi sostituirà l'ivoriano là davanti vertono i dubbi principali circa l'undici che Motta manderà in campo dal primo minuto. Da questa scelta dipenderà anche l'assetto tattico del Grifone. In caso di 4-3-3 ad agire ai fianchi del centravanti Pinamonti, al momento unica certezza offensiva, dovrebbero esserci Gumus da una parte e Pandev dall'altra, con Schone, Lerager e Cassata a comporre la diga in mezzo al campo. Qualora il tecnico dovesse invece optare per un 4-2-3-1 a quel punto a supporto del numero 9 verrebbe proposto Agudelo, con Lerager avanzato di qualche metro e Gumus e Pandev a contendersi l'ultima maglia.



Meno dubbi, invece, in difesa dove Romero e Zapata presidieranno la zona centrale davanti a Radu con il rientrante Criscito, fuori da un mese e mezzo, che si reimpossesserà della corsia di sinistra. Unico ballottaggio a destra con Ghiglione favorito su Ankersen per una maglia da titolare.