Sedici mesi dopo l'ultima volta il Genoa si porta a casa i tre punti vincendo con più di un gol di scarto. E' successo sabato pomeriggio a Ferrara, contro la Spal. Non accadeva dal 12 maggio 2021, in una gara giocata sempre in terra emiliana.



Quel giorno i rossoblù, all'epoca allenati da Davide Ballardini, centrarono la salvezza anticipata espugnando il Dall'Ara di Bologna grazie a un 2-0 griffato dalla zampata di Davide Zappacosta e dal rigore trasformato da Gianluca Scamacca.