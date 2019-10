L'oggetto misterioso del Genoa in questo avvio di stagione da ieri è un po' meno sconosciuto.



L'arrivo sulla panchina rossoblù di Thiago Motta potrebbe rappresentare la svolta per molti giocatori, tra questi anche per il turco-tedesco Sinan Gumus.



Finito fuori rosa sotto la gestione Andreazzoli, come racconta questa mattina Il Secolo XIX, l'ex Galatasaray da ieri è tornato ad allenarsi in pianta stabile con il resto dei compagni, cosa che non accadeva dallo scorso agosto.



Utilizzato anche con buon profitto nrel corso delle amichevoli estive, Gumus è finito inspiegabilmente fuori rosa con l'avvio della stagione ufficiale. Ma in una squadra che palesa evidenti difficoltà realizzative il suo contributo potrebbe risultare prezioso. E chissà che Thiago Motta non pensi proprio a lui per ravvivare un attacco un po' troppo depresso, magari dandogli una chance anche a gara in corso già sabato contro il Brescia.