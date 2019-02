Rimontare risultati negativi: sembra essere questa la specialità della casa dalle parti di Pegli. Almeno da quando sulla panchina del Genoa siede Cesare Prandelli.



E sì perchè, come ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport, dall'arrivo ad inizio dicembre dell'ex commissario tecnico sulla panchina del Grifone sono state ben sei le partite (su dieci disputate) che i rossoblù sono stati in grado di raddrizzare dopo aver subito un gol avversario.



La prima volta accade nel giorno dell'esordio dell'allenatore bresciano, il 9 dicembre a Marassi contro la Spal. Al momentaneo vantaggio emiliano di Petagna rispose poco dopo il rigore di Piatek che valse il definitivo 1-1. Prima di Natale fu ancora il polacco a congedarsi dai suoi ormai vecchi tifosi con un gran gol nel finale, preceduto dalla rete di Lazovic, sancendo il 3-1 sull'Atalanta. Stesso punteggio e stesso andamento un mese più tardi ad Empoli, quando Sanabria si presentò al Grifone con lo squillo che pose fine alla contesa dopo che sempre Lazovic aveva riportato avanti i rossoblù poco prima. Il 3 febbraio a Marassi con il Sassuolo e sette giorni più tardi al Dall'Ara col Bologna è in entrambi i casi la formazione emiliana a passare per prima salvo poi essere ripresa da Sanabria, nel caso dei neroverdi, e da Lerager, per quanto riguarda i felsinei. L'ultimo caso è infine storia recente. Lazio avanti al Ferraris con Badelj prima del riposo, Genoa che la ribalta nella ripresa con il solito Sanabria e con Criscito.



In totale fanno dieci punti che il Grifone è riuscito a racimolare strada facendo risalendo la china. Un ottimo bottino che guarda caso coincide con il margine che i rossoblù possono attualmente vantare sulla zona retrocessione.