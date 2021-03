Un treno per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

L'ennesima salvezza del Genoa passa anche attraverso le sgroppate sulla fascia di uno dei suoi uomini più in forma, quel Davide Zappacosta la cui assenza per gran parte del girone d'andata si è sentita eccome nell'economia di gioco di una squadra che faticava ad ingranare.



Una volta accantonati i guai fisici che l'hanno condizionato per oltre tre mesi, però, l'Eurostar di Sora è tornato a sferragliare per le corsie esterne, destre o sinistre non fa differenza, di tutt'Italia.



Tra le doti principali dell'ex di Roma e Atalanta c'è la sua capacità di affrontare con il medesimo profitto sia la fase di contenimento che quella propulsiva, anche se poi i numeri sottolineano soprattutto il suo apporto in zona gol. Oltre alle due reti messe a referto fin qui contro Crotone e Sampdoria e all'assist vincente fornito a Czyborra nella gara di ritorno con gli stessi calabresi, la presenza di Zappacosta contribuisce ad alzare notevolmente la media-gol dei rossoblù. Come riporta il sito ufficiale del club ligure con il numero 77 in campo il Grifone ha messo a segno 1,3 reti a partita, a fronte dello 0,7 registrato senza di lui. In pratica quando passa l'Eurostar il bottino raddoppia.