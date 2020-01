Non si fermeranno all'arrivo, ormai pressoché certo, di Andrea Masiello i rinforzi del Genoa nel reparto arretrato.



Il club rossoblú sarebbe infatti ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni di Adama Soumaoro, 27enne difensore centrale del Lille.



La trattativa per il colossale difensore francese, capitano e bandiera del club transalpino il cui contratto andrà però in scadenza tra 18 mesi, sarebbe ormai agli sgoccioli, tanto che l'ufficialità del suo passaggio al Grifone potrebbe arrivare già nelle prossime ore.



Dalla Turchia rimbalza però la voce, ripresa questa mattina dal Secolo XIX, di un forte interesse sul ragazzo anche da parte del Trabzonspor.