Il Genoa fa sul serio per Anastasios Donis, 22enne attaccante greco dello Stoccarda.



La conferma ai rumors rimbalzati ieri in Italia arrivano anche dalla Germania. Ad entrare nel dettaglio dell'operazione che potrebbe Riportare nel nostro paese il centravanti cresciuto nella primavera della Juve è la Bild.



Secondo l'edizione on line del noto quotidiano Genoa e Stoccarda starebbero dialogando per concordare un modello di trasferimento adeguato. Il club biancorosso vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo ma si accontenterebbe anche di un prestito con obbligo di riscatto, mentre un prestito secco sarebbe totalmente fuori discussione.



Il Genoa da parte sua starebbe valutando l'ipotesi d'acquisto, mettendo sul banco non più di 7 milioni di euro. Cifra praticamente dimezzata rispetto alla clausola da 13 milioni venuta meno lo scorso maggio dopo la retrocessione dello Stoccarda in seconda divisione.