Il mercato in entrata del Genoa è tutt'altro che concluso.

A sette giorni dalIa chiusura della sessione estiva della campagna acquisti-cessioni 2018, i dirigenti rossoblù scandagliano l'orizzonte alla ricerca di nuovi profili da regalare a Davide Ballardini per definire la rosa a propria disposizione.



L'ultimo nome comparso sui taccuini di Perinetti e soci sarebbe quello di Riccardo Saponara. Secondo quanto riporta PianetaGenoa1893.net, il trequartista della Fiorentina, già da tempo nei radar di Cagliari, Empoli e Sampdoria, sarebbe finito anche nella sfera di interesse degli uomini mercato rossoblù che starebbero agendo alacremente per superare la fitta concorrenza e chiudere l'operazione in tempi rapidi.