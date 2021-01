Genoa e Fiorentina sono entrambe alla ricerca di volti nuovi per i propri reparti mediani.



Da questa comune necessità nasce l'opzione di uno scambio di prestiti che nei prossimi giorni potrebbe riguardare viola e rossoblù. Un'inversione di maglie tra ex centrocampisti del Sassuolo che potrebbe coinvolgere Alfred Duncan e Francesco Cassata, con il primo destinato alla Liguria e il secondo in Toscana.